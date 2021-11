Donald Trump va lancer son propre réseau social baptisé "Truth Social" en février 2022

Pour ce barbier, interrogé dans le reportage ci-dessus, le nouveau réseau social de Donald Trump marquera son retour aux affaires. "Il reviendra d'ici la fin de l'année, car ceux qui ont soutenu Biden commencent à dire : 'il y a un truc qui ne va pas'". Dans cette petite ville tranquille de Virgine, les électeurs avaient choisi Donald Trump à 60% à la présidentielle de 2020. Ce réseau social est attendu avec impatience. "On sera de la partie, on a hâte. On est prêts !". "Ça s'appelle Vérité, c'est bien, on en a besoin", s'enthousiasment les supporters de l'ancien président. Attendue en février 2022, la plateforme "Truth" promet une liberté de ton absolu. Le 6 janvier dernier, des partisans de Donald Trump, qui ne reconnaissent pas sa défaite, envahissent le Congrès américain. Le prédécesseur de Joe Biden était accusé d'avoir incité à la violence. Facebook et Twitter supprimaient alors ses comptes suivis par 88 millions d'abonnés. Résultat : l'ancien président est aujourd'hui peu audible malgré ses meetings. Une partie de son entourage et de son électorat l'encouragent à revenir. Mais les obstacles restent nombreux. "Avec ça, il ne parlera qu'avec ses partisans. Pour revenir au pouvoir, il devra convaincre plus de gens. Ce seul réseau ne l'aidera pas à regagner l'élection, mais ça va aider son compte en banque. Il faut bien comprendre que la seule motivation, c'est toujours l'argent", analyse Ethan Porter, professeur de communication politique à l'université George Washington. En effet, la Bourse a salué l'introduction de cette nouvelle entreprise, qui attend 75 millions d'abonnés. Soit autant que de votes pour Donald Trump l'an dernier. Un objectif qui parait difficile à atteindre.