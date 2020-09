Donald Trump va-t-il se mettre à dos les militaires ?

Donald Trump peut-il se permettre de se mettre à dos les anciens combattants ? À deux mois de la présidentielle, la réponse est sans doute non. Pourtant, les vétérans ne décolèrent pas après la publication de propos injurieux prêtés au président américain. Ce dernier nie tout en bloc, mais ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve en délicatesse avec les militaires.