Donald Trump : vers la case prison ?

C'est inédit, un ancien président américain fait l'objet de poursuites pénales. Plusieurs enquêtes le visent, certaines sont très sérieuses : implication possible dans l'invasion du Capitole en janvier 2021, ingérence électorale et fraude fiscale. Et c'est finalement une dernière enquête, la moins grave le concernant, qui lui vaut son inculpation aujourd'hui. La justice le soupçonne d'avoir utilisé des fonds de campagne pour acheter le silence de l'actrice pornographique Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu une relation extraconjugale. Donald Trump a toujours nié cette affaire. A priori, ce mardi 04 avril, il se rendra au tribunal de Manhattan (États-Unis). La sécurité y sera fortement renforcée et un événement incroyable devrait avoir lieu. Comme n'importe quel citoyen américain confronté à la justice, ses empreintes seront prélevées et des photographies d'identités judiciaires seront prises. Moins probable, mais on ne sait jamais, il se pourrait même qu'il doive porter des menottes quelques instants. Il devrait plaider non coupable et n'irait donc pas en prison à l'issue de sa rencontre avec le juge. Mais ce dernier devra se préparer à un éventuel procès. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon