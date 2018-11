Donald Trump et Vladimir Poutine ou l'art de se démarquer

Tout au long de la journée de commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918, Donald Trump et Vladimir Poutine ont donné l'impression de tout faire pour ne pas faire comme les autres. Alors qu'Emmanuel Macron espérait voir tous les dirigeants arriver côte à côte pour la cérémonie sous l'Arc de Triomphe, le président américain et russe sont arrivés une dizaine de minutes plus tard par leurs propres moyens, avant de marquer leur sympathie de façon appuyée. Les deux chefs d'Etat ont eu un nouveau contre-temps pour le déjeuner au Château de Versailles, et Donald Trump, retenu au cimetière américain de Suresnes, n'a pas pu assister à l'inauguration du forum de la paix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.