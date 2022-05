Donbass : comment les Ukrainiens ont décimé un bataillon russe

Les chars russes détruits se comptent par dizaines au cœur d'une forêt de Bilohorivka. Le terrain avait été miné de toute part par l'armée ukrainienne. Pour la première fois, une de nos équipes a pu accéder à cette zone et constater l'ampleur des destructions. Thomas Misrachi, notre envoyé spécial en Ukraine nous raconte : "Ici, les combats ont été d'une rare violence, ils ont duré plusieurs jours. C'est une trentaine de chars russes qui a été détruite". Et plus loin, des dizaines d'autres. Sur plusieurs centaines de mètres, des corps de soldats russes gisent à côté des blindés calcinés. L'endroit a été le théâtre d'une embuscade inédite par son ampleur depuis le début de la guerre. Nous sommes aux abords du fleuve Donets, frontière naturelle avec le territoire sous contrôle russe. L'armée ukrainienne avait anticipé les manœuvres ennemies. Après avoir laissé passer les blindés, l'artillerie ukrainienne et du soutien aérien détruisent les ponts flottants empêchant tout repli, un piège mortel. Les soldats ukrainiens retournent sur les lieux et récupèrent des munitions abandonnées par les soldats russes. Cette victoire n'est pas un tournant dans la guerre, car des combats intenses se poursuivent dans l'est du pays où l'armée ukrainienne résiste difficilement. T F1 | Reportage I. Bornacin, T. Misrachi, A. Ako, M. Kheradji