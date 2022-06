Donbass : des drones contre les chars russes

Il ne paie pas de mine, mais pour les Ukrainiens, le type de drone acheté dans le commerce peut faire la différence sur le champ de bataille. Et pour cause, le plus compliqué pour leurs équipes de reconnaissance est de s'approcher des positions ennemies. Elles se situent de l'autre côté de la ligne de crête. Sur le même terrain, le repérage des tanks ennemis, vus du ciel, est en effet beaucoup plus facile. En lisière de bois, deux blindées ont été localisées. Leurs équipages ne peuvent le savoir. Immédiatement, dans le PC de campagne du commandant Scala, on analyse les images afin d'ajuster les tirs sur les cibles désignées. C'est normalement le travail de l'artillerie. "Nous avons déjà détruit deux tanks... Le problème, c’est que les Russes ont un système pour couper la liaison entre le drone et son pilote. Toute communication est alors interrompue et on perd l'engin", explique le commandant Scala. Alors, il y a d'autres moyens : des mini-caméras installées sur des poteaux électriques en pleine campagne, par exemple. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocri, L. Lassalle