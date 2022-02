Donbass : les séparatistes russes en état d'alerte

Dans ce quartier au nord de Donetsk, à proximité de la ligne de front, de nombreux immeubles sont détruits, inhabités. Seules huit personnes vivent encore ici, dont Tatiana avec son chien. Elle nous conduit dans sa cave. Et elle a tout prévu pour tenir quelques jours dans cet abri. Après huit ans de guerre, elle nous confie qu’elle rêve d’une vie normale. Quand on se rapproche encore un peu plus de la ligne de front, on perçoit une immense lassitude chez les habitants. Alexandre est retraité. La guerre, nous dit-il, va encore faire souffrir les civils. Actuellement, les miliciens sont sur leur garde. “D’ailleurs, dans ce village, beaucoup de maisons ont été ciblées, touchées par des tirs. Cette nuit, quatre tirs de roquettes ont été entendus un peu plus au sud sur la ligne de front. Donc le cessez-le-feu est très très précaire, en ce moment. Et dans les tranchées, chez les séparatistes, le niveau d’alerte est très élevé”, nous rapporte Liseron Boudoul, notre envoyée spéciale sur place. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot