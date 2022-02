Donbass : l'exode des civils pro-russes

Dans la vidéo en tête de cet article, des habitants arrivent par petits groupes, en voiture ou en bus. Ils quittent la région de Donetsk pour aller se mettre à l'abri en Russie où ils vont être accueillis à bras ouverts par Vladimir Poutine. Natacha a préparé sa valise ce samedi matin pour quelques jours, dit-elle. Elle a peur. C'est la même angoisse qui pousse Valentina et sa fille à partir. Elles habitent à Gorlovka, tout à côté de la ligne de front. Les hommes de 18 à 55 ans ne peuvent pas sortir du Donbass. La mobilisation générale est décrétée. Alors que sur l'ensemble de la ligne de contact, les échanges de tirs se font de plus en plus violents. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer dans le deuxième bastion séparatiste du Donbass, la République autoproclamée de Louhansk. Dans ces tranchées désormais, ces miliciens nous disent craindre une action militaire d'envergure des forces ukrainiennes. Mais ces séparatistes nous assurent qu'ils ne ripostent pas pour le moment. Mais les habitants qui vivent dans cette zone dangereuse redoutent l'embrasement. Ils ne savent pas où ils doivent aller. Et certains ne veulent pas être évacués en Russie. Ils préfèrent rester sur leurs terres avec un infime espoir que les combats s'arrêtent. TF1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot