Donbass : une guerre inévitable ?

À plusieurs kilomètres au Nord de Donbass, en Biélorussie, depuis ce samedi matin, c'est à de grandes manœuvres que Vladimir Poutine lui-même assiste en visioconférence : déploiement d'hommes, de matériels et de missiles balistiques. Avec le déploiement maritime en cours, au Sud de l'Ukraine, la pression militaire semble être à son maximum. Au Donbass, les chefs séparatistes multiplient les appels. Autant de provocations pour les autorités de Kiev, dotant qu'elles s'accompagnent d'actions militaires comme celle d'une école qui a été bombardée dans la semaine et de ce vendredi un oléoduc. Selon Joe Biden "en ce moment, je suis convaincu que Poutine a pris sa décision d'envahir. Nous avons des raisons de le penser". Le déploiement photographié par les satellites américains montre le rapport de force qui devient très inquiétant. Par ailleurs, plus d'une centaine de violations de cessez-le-feu ont été signalées ce samedi matin. Mais Kiev s'interdit pour l'instant toute riposte. TF1 | Reportage L. Hauben, S. Cherifi