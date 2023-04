"Donjons et Dragons" : le jeu vidéo au cinéma

Bienvenue dans un monde où croiser un dragon est monnaie courante. Un univers médiéval et fantastique, où les règles de survie sont simples. À l’origine de ces royaumes peuplés de magiciens et de génies en tout genre, un jeu. Il s’agit plus précisément du tout premier jeu de rôle créé dans les années 70 au États-Unis. Il compte des milliers d’adeptes. Une adaptation du jeu en un long-métrage arrive bientôt sur les écrans. Malgré les craintes et les hésitations de Hugh Grant, il a pourtant accepté de jouer le méchant du film. Le personnage est un riche seigneur en guerre contre une bande de gentils bras cassés. "En fait, c’est l’esprit du jeu. C’est marrant et chaotique. Parfois ça a du sens, parfois non. Ça n’a pas d’importance du moment qu’on s’amuse", affirme Chris Pine, acteur du long-métrage. Le scénario est dopé à l’imagination des réalisateurs, et la version française, dotée d’une bande originale très attendue, signée Mylène Farmer. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, C. Bienenfeld