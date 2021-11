Données de santé : elles valent de l'or

À chaque passage dans un laboratoire, chez le médecin, à l’hôpital, nous laissons derrière nous nos données de santé. Sans imaginer qu’elles puissent nous être volées. Philippe, Sandrine Bachelot et Armelle font partie des 130 000 victimes d’un piratage contre des laboratoires d’analyses médicales en Bretagne. Leurs noms, prénoms, adresse, numéro de Sécurité sociale ont été publiés sur Internet. Des escrocs ont ensuite rapidement retrouvé leurs coordonnées bancaires. Depuis, ils reçoivent chaque jour des dizaines de tentatives d’escroqueries par mail et par téléphone. Très crédibles car leurs données personnelles y figurent. Les hackers vendent nos données sur Internet à des escrocs via de simples petites annonces sur des forums. Dans le cas des laboratoires bretons, les hackers ont profité d’une faille de sécurité dans le logiciel. Chaque professionnel de santé utilise un logiciel différent. Pour les protéger contre les attaques extérieures, l’État a investi deux milliards d’euros pour faire respecter le label HDS, hébergeur de données de santé, qui garantit un niveau élevé de sécurité. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J. Devambez, C. Chevreton, M. Gatineau