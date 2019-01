Dordogne : les commerces autorisés à ouvrir les dimanches pendant un mois

Le mouvement des "gilets jaunes" pourrait coûter jusqu'à quatre milliards d'euros à l'économie. Plus de 40 000 salariés ont été mis au chômage technique, notamment dans le commerce. Pour rattraper ce manque à gagner, la préfecture de la Dordogne a décidé de permettre aux magasins d'ouvrir tous les dimanches durant le mois de janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.