Dormir à la fraîche : que des vertus !

C'est peut-être le meilleur moment de la journée. Surtout quand il est bien préparé. Les médecins préconisent de baisser votre chauffage dans la chambre. Alors, pourquoi ? "L'endormissement est favorisé par une baisse de la température du corps humain. Une température idéale, ça se situerait entre 16 °C et 18 °C", explique Dr Abouda Maher, pneumologue spécialiste du sommeil au Centre hospitalier de Châteaudun (Eure-et-Loir). Le cerveau baisse spontanément notre température corporelle au moment du coucher. Une chambre fraîche favorise ce processus. Les Finlandais vont bien loin. Convaincus que leurs bébés font leur sieste profondément autour de 0 °C. Les mamans les laissent volontairement dormir sur la terrasse pendant qu'elles boivent leurs thés. Tout est une question d'adaptation. Nous n'irons pas jusque-là, mais le froid a ses vertus. Il stimule la circulation sanguine, par exemple. Une douche froide est un stimulant garanti. Pour la Dr FaÏza Bossy, médecin vasculaire, "quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe ? Nos muscles et nos vaisseaux se contractent. Ça fait un effet d'isolement par rapport à l'environnement extérieur. Et puis le froid contribue à cet éveil physique et psychologique, peut-être bénéfique pour la santé". Et puis c'est souvent notre meilleur allié pour calmer une rage de dents, une inflammation ou une belle entorse. Le froid favorise la récupération. Chez le sportif, mais pas seulement, la cryothérapie est très à la mode, trois minutes à -110 °C. Mais est-il déjà temps de frissonner d'autant plus que ce soleil chaud nous permet encore de profiter d'une douce journée d'automne. TF1 | Reportage C. Hovine, C. Moutot