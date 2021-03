Dormir en pyjama, c’est de nouveau tendance

Le pyjama, un vêtement de nuit, promu incontournable pièce de mode. Jeanne Deroo, une créatrice de la marque Holi Holi, a l'idée de la sortir dans les rues. Crée juste avant le premier confinement, la marque a vu ses ventes décollées. Plus de 700 pièces entre novembre et décembre dernier. Mais si les stars américaines n'hésitent pas à arpenter les tapis rouge dans leur plus beau pyjama, seriez-vous prêt à franchir le cap ? Le pyjama en extérieur est en fait un retour aux origines. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus