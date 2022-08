Dos d'âne : un sur trois est illégal

Ils sont partout sur nos routes. Les dos d'âne sont la hantise des automobilistes. Et certains ont une particularité que vous ignorez peut-être, comme celui qu'on a vu à Carqueiranne, dans le Var. Il a près de trois fois la taille autorisée. Pourtant, la réglementation est très stricte : en maximum, quatre mètres de long et dix centimètres de hauteur. Les ralentisseurs doivent également être implantés sur une route limitée à 30 km/h avec moins de 3 000 véhicules de passage par jour et ne pas être desservie par les transports en commun. Mais en France, près d'un tiers des ralentisseurs ne respectent pas ces normes. Les voitures le sentent passer et les automobilistes aussi. La chaussée en témoigne. D'autres communes ont fait le choix de ces ralentisseurs bon marché appelés "coussins berlinois". Vous les voyez partout. Pourtant, ils sont interdits depuis 2009. Fabriqués en caoutchouc, ils sont dangereux lorsqu'il pleut. Il y a aussi une conséquence moins visible des dos d'âne illégaux : les bruits des circulations amplifiés. Un ralentisseur de quinze mètres de long a été construit devant la maison de Michel Huin, à Outrepont (Marne), il y a six ans. Depuis, il vit un calvaire. Il mène une bataille acharnée contre la mairie de son village pour le supprimer. TF1 | Reportage M. Alibert, I. Bornacin, B. Sid Ahmed