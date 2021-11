Dose de rappel : comment vacciner 19 millions de Français en un mois et demi ?

Leur nuit aura été bien courte. Dès 7h30 ce vendredi matin, des équipes municipales remontent de toutes pièces un centre de vaccination fermée il y a deux semaines. La mairie l'a décidé jeudi soir, les injections commenceront dès samedi. Il a fallu remobiliser les médecins et les infirmiers. Comme lui, en plus du millier de centre toujours actif, 300 supplémentaires vont ouvrir partout dans l'Hexagone. Avec 19 millions d'adultes qui peuvent déjà prétendre à la troisième dose, c'est une campagne massive qui redémarre. Mais cette fois-ci, avec deux atouts majeurs par rapport à janvier. D'abord, la médecine de ville est mobilisée aujourd'hui. En plus des centres de vaccination, vous pourrez recevoir votre rappel chez votre médecin, dans 15 000 pharmacies, auprès d'un infirmier ou encore d'une sage-femme. Des professionnels qui ont déjà bien assez de doses. Déjà 26 millions de Pfizer et Moderna en stock, auquel s'ajoutent 2 millions de livraisons par semaine. Certains ont donc pu anticiper, comme une pharmacie en région parisienne. Elle a 150 doses en stock, qui devrait être écoulé dès ce week-end. Mais difficile de monter en puissance dans l'immédiat, car les pharmacies ont des contraintes à respecter. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage M. Verron, B. Poizeuil, S. Pinatel