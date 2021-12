Dose de rappel : on n'y arrivera pas sans Moderna

Ils avaient pris rendez-vous dans un centre de vaccination de Quimper pour leur dose de rappel après deux injections de Pfizer. À leur arriver samedi matin, ils ont pourtant découvert que pour les plus de 30 ans, ce serait avec le vaccin Moderna. Les deux vaccins sont parfaitement interchangeables. Seule différence, Moderna ne doit pas être utilisé chez les moins de 30 ans en raison d'un risque de myocardite très rare chez les hommes. C'est la raison qui explique la défiance de certains face à ce vaccin qui comporte pourtant des avantages indéniables. "On a des études comparatives qui permettent de montrer que les concentrations d'anticorps sont plus élevées quand on a été vacciné avec Moderna qu'avec Pfizer. Les Américains ont récemment publié une étude dans laquelle ils montrent que l'efficacité de la vaccination par Moderna est plus prolongée que l'efficacité de la vaccination avec Pfizer", explique Pr Odile Launay-Puybasset, responsable du centre d'investigation clinique vaccin à l'hôpital Cochin (AP-HP) à Paris. Si le vaccin Moderna est moins connu, c'est aussi parce qu'au printemps dernier, la France a surtout été livrée avec des doses Pfizer. IL est d'ailleurs toujours plébiscité par les soignants des villes. Plus de trois millions de doses ont été commandées cette semaine contre 800 000 de Moderna pour une raison évidente : vingt-deux personnes peuvent être vaccinées avec un seul flacon de Moderna contre sept pour Pfizer. Et comme il en reste 20 millions de doses dans les stocks, quatre fois plus que de Pfizer, elles seront massivement envoyées dans les centres de vaccination dès la semaine prochaine. Le vaccin Moderna permettra aux centres de vaccination d'augmenter les créneaux de rendez-vous et de garantir que chacun puisse recevoir sa dose de rappel. TF1 | Reportage C. Bayle, T. Lagoutte