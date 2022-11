Douanes : les biens des trafiquants s'arrachent aux enchères

Toute la journée du vendredi 04 novembre, au ministère de l'Économie et des Finances, on a vendu des voitures, des camions, tous impliqués dans des affaires de trafic de drogues. N'oublions pas les diamants issus de la contrebande, les lingots en platines, les bijoux en or, les pierres précieuses et bien sûr toute une collection de maroquinerie hors de prix et montres de luxe. L'état français ne se lance pas dans un trafic douteux, mais il revend toutes les saisies de la douane réalisées cette année 2022. Près de 5 000 personnes à travers le monde ont participé à cette vente aux enchères un peu spéciale. Un produit en particulier a attisé les plus grandes convoitises. Une montre tant convoitée s'est vendue à 34 500 euros. Des chaussures d'un voyageur hongkongais, en peau de python non déclaré 1 100 euros et ce sac iconique mis à prix 4 500 euros a été acheté 12 650 Mais le record de la journée revient aux diamants bruts, proposés à 30 000 euros, le lot est parti à 80 000. Un délinquant arrêté à l'aéroport voulait s'en servir comme monnaie d'échange. Au lieu des un million d'euros espérés, bonne nouvelle pour le ministère, 1 360 000 euros sont rentrés dans les caisses de l'État. L'argent récolté lors de cette vente doit permettre de renflouer un peu les finances publiques. TF1 | Reportage I. Bornacin, D. Pires, O Stammbach