Double meurtre à Roujan : la sidération d'un village

Elles s'appelaient Amélie et Caroline, 21 et 25 ans. La première était élève infirmière, la seconde ambulancière. C'est en voulant porter secours à sa voisine que Caroline a perdu la vie. Ses amis sont anéantis. "Sa vie, en fait, elle l'a passée à aider tout le monde. Elle était là hier, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je n'ai pas les mots", lâche Kelly Trouilhet, ambulancière, Cap Santé, Pézenas (Hérault). "Elle est tout le temps de bonne humeur dans les interventions, de jour comme de nuit. Elle était toujours à fond dans ce qu'elle faisait", Sabrina Parisi, une autre ambulancière, amie de la victime. Dans la vidéo en tête de cet article, cet homme est le premier à être arrivé sur les lieux. Ce vendredi, il est presque 18h30 quand le livreur d'un restaurant voit débouler le fils du patron. "Il est arrivé en furie en disant "ils vont me tuer. Papa, fais quelque chose... Je crois que j'ai fait une connerie, je crois que j'ai tué ma femme"", raconte un habitant. Celui-ci fonce dans l'immeuble juste en face où vivait le jeune homme avec sa compagne. Dans l'entrée de l'appartement, il trouve alors les corps sans vie de la jeune femme et de la voisine. Dans ce village de 2 000 habitants, tout le monde se connaît. Jusqu'alors, il n'y a pas de violence connue au sein du couple. Mis en garde à vue, le jeune homme a déclaré qu'il avait fumé du cannabis et qu'il souffrait de pensées délirantes et de problèmes psychologiques. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier