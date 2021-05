Double meurtre dans les Cévennes : le fugitif s'est rendu aux gendarmes

Valentin Marcone était caché tout près du lieu du crime, dans une forêt du massif des Cévennes dont il connaissait les moindres recoins. Son refuge était dans les hauteurs de son village des Plantiers (Gard). Il avait pris la fuite avec au moins deux armes, une couverture de camouflage et de la nourriture pour quelques jours. Mais ce vendredi soir, la fatigue, la pression constante des gendarmes et peut-être la culpabilité l'ont poussé à se rendre. Le major Thierry était présent lorsque Valentin s'est rendu. Il avait en face de lui une personne affaiblie, exténuée par ses trois jours de cavale. C'est l'épilogue d'une traque à l'ampleur exceptionnelle. Près de 350 gendarmes ont été mobilisés et quinze kilomètres carrés de périmètre à couvrir dans les milieux hostiles où seules les unités d'élite du GIGN étaient capables d'intervenir. Plusieurs fois, les chiens ont flairé une piste à des endroits précis. Des zones inspectées de fond en comble. Aucun répit ne devait être laissé au fugitif. Ce samedi matin, les gendarmes quittent progressivement le village des Plantiers où les traces de cette opération hors norme sont encore visibles.