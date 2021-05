Double meurtre des Cévennes : le point sur la situation

Face aux enquêteurs, Valentin Marcone a commencé à expliquer son geste. Coopératif, il donne de nombreux détails, notamment sur la matinée de mardi, jour du décès de son collègue et de son patron Luc Teissonnière. Pour le procureur, il s'agit d'un assassinat, un meurtre avec préméditation. "Il a eu une altercation avec son employeur et un collègue de travail au sujet de ses conditions de travail, notamment du paiement d'heures supplémentaires", a-t-il expliqué. Il fait feu à trois ou quatre reprises avant de rentrer chez lui, récupérer quelques affaires et prendre la fuite. Ce sont ses proches qui ont prévenu les gendarmes. Valentin Marcone n'est pas allé très loin. Il s'est caché à moins de 600 mètres de chez lui, dans un abri très sommaire. Dans ces conditions précaires, le fugitif n'aurait tenu que 83 heures. Une arme de poing qui pourrait être celle du crime a été retrouvée. Valentin Marcone dit aussi avoir jeté les différentes pièces de sa carabine, car il ne voulait pas blesser les gendarmes.