Double meurtre des Cévennes : le profil de Valentin Marcone

La personnalité de Valentin Marcone apparaît très complexe, mais "cohérente" selon les mots du procureur. Il décrit d'abord un homme qui se montre très calme et coopératif avec les enquêteurs, notamment lorsqu'il raconte sa fuite. Pour le procureur, Valentin Macrone n'est pas quelqu'un de paranoïaque, bien qu'il présentait un comportement inquiétant depuis plusieurs années. Valentin Macrone se disait "menacé" dans son village. Il portait en permanence depuis trois ans un gilet par balle sous ses vêtements. Depuis plusieurs mois, il emmenait également une arme de poing au travail. Et c'est justement là, après avoir cru à une menace de licenciement que Valentin aurait tué son employeur et un de ses collègues. Il y avait un sentiment d'insécurité permanent chez cet individu, mais qui avait aussi servi aux enquêteurs. Valentin Marcone avait installé un grand système de vidéosurveillance tout autour de son domicile. Des images qui ont pu être utilisées par les gendarmes pour remonter la trace du fugitif.