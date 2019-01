Doublement de la prime à la conversion : quel effet ?

Le doublement de la prime à la conversion figure parmi les mesures prises par le gouvernement face à la crise des gilets jaunes. Celui-ci concerne l'achat de voiture neuve, mais aussi d'occasion depuis le 1er janvier 2019. Le bilan des ventes est pourtant mitigé à cause des critères d'éligibilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.