Douceur exceptionnelle : ils réveillonnent au camping

Il fait treize degrés aujourd'hui à Leucate (Aude), alors certains se sont laissé tenter par un séjour au camping. Des familles ont même décidé d'y fêter la nouvelle année. Il fait doux et il préfère ce genre d'ambiance. Beaucoup d'entre eux ont choisi de profiter de ce temps sur la terrasse. Pour eux, c'est une véritable oasis. De plus en plus de familles choisi le camping pour les fêtes. Les clients sont à flux à l'accueil. Au camping Viglamo, au Domaine Presqu'île de La Franqui (Aude), tout est complet ce week-end. C'est une chose assez rare. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ce climat en cette période de l'année, du coup, ils veulent en profiter. Les campings ont compris que les plages attirent de plus en plus hors saison. Pour la première fois, un réveillon du nouvel an est prévu par les organisateurs eux même. Ils constatent qu'en ce moment les clients se font nombreux en hiver. Le chiffre d'affaires des campings en mois de décembre a augmenté de 20 % par rapport à l'année dernière, c'est la preuve que le formule rapporte. TF1 | Reportage A. Cazabonne, K. Gouiffes