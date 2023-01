Douceur hivernale : la nature déboussolée

Il n'est pas encore l'heure de se réveiller et pourtant dans une commune normande, des pommes pointent déjà le bout de leur bourgeon. Est-ce une bonne nouvelle ? Pas vraiment. Philippe est inquiet, il constate que le froid arrive chaque année de plus en plus tard, avec des températures en décembre bien trop clémentes. À Sommervieu, le 31 décembre 2020, il faisait six degrés. Un an plus tard, 14 degrés et pour le réveillon de 2022, la température est montée à 17 degrés. Ces dernières semaines, il a fait si chaud que les bourgeons ont pu éclore. Si maintenant le gel les saisit, ils mourront. Et dans le Tarn aussi, les cultures sont menacées, dans les jardins des professionnels comme celui des particuliers. Les insectes survivent grâce à un temps plus clément. Des chenilles processionnaires devraient être encore dans leur cocon, mais elles pensent que nous sommes déjà au mois d'avril. Il n'y a pas que les insectes qui sont déboussolés. Les ours et les marmottes sortent plus tôt de leur hibernation. Les hérissons, bouleversés par les changements climatiques pourraient s'éteindre d’ici 30 ans. TF1 | Reportage A. Precigout, M. Derrien