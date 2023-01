Douceur record : faut-il vraiment s’en réjouir ?

Sur la plage de Dinard (Ille-et-Vilaine) ce samedi après-midi, plus de 2 000 chanceux savourent le tout dernier bain de l'année. Alors que sur les pistes de ski, l'ambiance est franchement morose. En ce dernier jour de 2022, les températures sont à l'image de la météo cette année. Pourtant, ce samedi matin, les sportifs profitaient de cette météo anormalement douce. Certes, c'est une température agréable, mais elle préoccupe les spécialistes. Ce mercure inquiète. "Ce n'est pas normal, c'est flippant !", s'est exclamée une dame. "Avec 16 °C le 31 décembre, dans les années à venir qu'est ce que ça va être ? C'est inquiétant pour la suite", avait confié un autre passant. Mais il a un avantage : il permet de réduire la facture d'électricité et de gaz. L'année 2022 fut l'année la plus chaude jamais mesurer dans l'Hexagone. Ce dimanche, il fera encore doux, la première semaine de 2023 s'annonce déjà au-dessus des normales de saison. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Duboscq, M. Kouho