Douceur : une année record

Paris, un 31 décembre, en petite robe noire : "Je n'ai pas froid du tout, je n'ai pas envie de mettre mon blouson". Certains passants pensent qu'il fait "seize degrés", d'autres affirment que nous sommes au "printemps". Se la couler douce, se faire les yeux doux, se balader en tee-shirt en plein cœur de l'hiver. "J'avais rapporté toutes mes affaires d'hiver, mais en fait, je pourrais être en short. Je suis prof de géographie, j'enseigne le réchauffement climatique et là, on est en plein dedans", lance un touriste. Les pieds dans le sable et la tête dans l'eau, à Arcachon aussi on profite et on s'interroge : "D'un côté, c'est jouissif, car c'est plaisant de se baigner comme ça un 31 décembre. D'un autre côté, il y a de quoi se poser des questions quant au changement de température", témoigne une habitante. Faire des pâtés de sable comme en plein été, les températures s'annoncent ici, ce samedi, aussi chaudes qu'un mois de mai. Cet air printanier va durer toute la journée partout dans le pays, pour un doux passage vers la nouvelle année. TF1 | Reportage J. Corbillon, T. Jarrion