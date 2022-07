Douches de plage : faut-il les supprimer ?

Elles sont remises en service à chaque début d'été. La douche de plage est un passage obligé dès la sortie du sable pour de nombreux vacanciers. Mais avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, faut-il les supprimer ? Les avis sont partagés. Si certains y prennent tout son temps, pour d'autres deux à trois minutes suffisent. Pourtant, en trois minutes, 40 litres d'eau potable sont utilisées. Et à la fin de l'été, chaque douche de plage consomme en moyenne un million de litres d'eau. Pour faire des économies, quinze douches ont été retirées à la Grande-Motte (Hérault) en un an. Mais pour éviter que les vacanciers aillent se baigner ailleurs, celles des plages du centre-ville continuent à fonctionner. À quelques kilomètres de là, la ville de Palavas-les-Flots (Hérault) a trouvé une alternative. Les douches de bord de mer ont toutes été remplacées par des pédiluves. L'économie réalisée est colossale, environ cinq millions de litres d'eau chaque été. Mais le dispositif n'empêche pas certains vacanciers de trouver d'autres techniques pour remplacer les douches de plage. TF1 | Reportage A Bacot, A. Delabre