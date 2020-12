Doutes sur les vaccins anti-Covid : les scientifiques répondent

Les réseaux sociaux regorgent de théories les plus farfelues sur les vaccins anti-Covid. Selon certains internautes, "tout est prévu depuis des années". Pourquoi une conception aussi rapide ? Moins d'un an pour développer un vaccin, c'est du jamais vu. Mais cela ne signifie pas pour autant que les essais cliniques n'ont pas été faits dans les règles. Face à la pandémie hors normes, des scientifiques et les Etats se sont mobilisés comme jamais auparavant. Quels sont les effets des mutations du virus sur l'efficacité des vaccins ? Le coronavirus mute au fil du temps environ deux fois par mois. C'est un phénomène tout à fait normal, pas de quoi rendre inefficaces les vaccins développés actuellement. "Les virus, ce sont des petites machines à photocopie et malheureusement, ce sont de mauvais élèves. À chaque fois qu'ils font un copie, ils insèrent une ou deux erreurs. Après onze mois de diffusion, on a environ 22 différences par rapport au tout premier virus identifié à Wuhan. Et ça ce n'est pas un souci pour le vaccin", assure le Pr Etienne Simon-Lorière, virologue à l'Institut Pasteur Les vaccins peuvent-ils modifier notre ADN ? La technologie inédite d'ARN messager permet d'injecter dans l'organisme une information génétique. Aucun vaccin de ce type n'a encore été utilisé chez l'Homme. La pharmacovigilance sera particulièrement renforcée pour surveiller les effets potentiels de l'ARN messager à long terme.