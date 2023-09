Douze camions vandalisés : qui en veut aux Restos du Coeur ?

Des pare-brise détruits à coup de pavé, douze camions vandalisés et une voiture saccagée. Vendredi 1er septembre dans l'après-midi, peu après 17 heures, deux hommes se sont introduits par effraction sur la plus grande plateforme logistique de France des Restos du Cœur. Bilan du préjudice, plus de 500 000 euros. Pendant deux heures, les délinquants ont minutieusement détérioré le matériel informatique de l'association caritative. Malgré tout, la campagne de distribution alimentaire va démarrer, ce lundi. "Lundi, je trouverai des camions et je louerai des camions. Les gens qui dépendent de nous pour vivre ou pour survivre n'ont pas à se soucier des problèmes de pare-brise, des problèmes de phares, de moteurs grillés. Notre boulot, c'est de livrer les aliments.", confirme Thierry Sarrazin, président départemental chez Les Restos du Cœur, nord Après cet acte de vandalisme, le maire de Wattrelos, Dominique Baert, promet de venir en aide à l'association. Les caméras des vidéosurveillances du site ont permis d'identifier les auteurs qui sont toujours activement recherchés par les services de police. TF1 | Reportage Z. Ajili, P. Humez