Dr Anthony Chauvin : "Ne pas respecter les mesures de confinement, c'est jouer avec les gens qu'on aime et jouer avec la vie des soignants"

"On prend des risques pour nos familles face à la dilettante de certaines personnes". Dr Anthony Chauvin, médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière, a partagé sur notre plateau la colère et le désespoir du corps médical vis-à-vis de ces "gens" qui "se sentent invincibles face au virus". Et de rajouter que "ne pas respecter les mesures de confinement, c'est jouer avec les gens qu'on aime et jouer avec la vie des soignants qui voient arriver quotidiennement les malades." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.