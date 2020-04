Dr Gérald Kierzek : "La technologie du scanner permet de faire un pronostic quasiment meilleur que les tests"

En attendant de trouver un vaccin, le coronavirus continue d'attaquer les poumons des patients. D'après les images d'un scanner issues d'un laboratoire en collaboration avec le CHU de Strasbourg, on peut voir des lésions très caractéristiques, qui ne laissent aucun doute sur le diagnostic. Selon le docteur Gérald Kierzek, c'est "une technologie d'habitude utilisée en chirurgie pré-opératoire avant une intervention chirurgicale". Mais les résultats sont très visibles, et le médecin urgentiste estime même que "la méthode permet à la fois de quantifier les lésions pulmonaires et de faire un pronostic quasiment meilleur que les tests".