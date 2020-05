Dr Gérald Kierzek : "Les 125 cas de syndrome proche de la maladie de Kawasaki qui ont été recensés depuis le 1er mars, c'est anormal"

Que ce soit dans notre pays ou à l'étranger, le lien entre le syndrome du type Kawasaki et le coronavirus semble maintenant établi. Pour 80% des cas, la maladie de Kawasaki concerne des enfants de moins de 5 ans. Le docteur Gérald Kierzek estime que "la particularité de cette forme de maladie Kawasaki est que l'âge moyen était de 8 ans". Concernant l'enfant mort à Marseille, il affirme qu'"il y a probablement un facteur génétique ", car "le coronavirus comme une autre bactérie est juste un déclencheur d'une super réaction", a-t-il souligné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.