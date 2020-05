Dr Gérald Kierzek : "les tests sont fiables, mais leur utilisation doit être très encadrée et ciblée pour ne pas donner une fausse sécurité"

On se pose encore beaucoup de questions autour des tests. Dans quelles conditions peuvent-ils vraiment être utiles ? "Ils sont fiables, mais leur utilisation doit être très encadrée et ciblée. Il faut à tout prix éviter en population générale des tests qui donneraient une fausse sécurité et qui entraineraient un relâchement des gestes barrières", souligne le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1/LCI.