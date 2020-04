Dr Marc Noizet : "Depuis cinq jours, nous constatons une véritable régression des indicateurs d'activité"

Interrogé sur cette vague épidémique exceptionnelle en France et dans le monde, le docteur Marc Noizet a affirmé que depuis cinq jours, son service constatait une véritable régression des indicateurs d'activité. Le nombre d'appels au 15 a diminué, et moins de patients infectés au covid-19 se sont présentés aux urgences. Il a également constaté une réduction du nombre de malades relevant d'une prise en charge en réanimation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.