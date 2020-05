Dr Rony Brauman : "La confiance est un ingrédient immatériel mais essentiel pour obtenir des modifications de comportement, gages d'une lutte réussie contre l'épidémie"

Au-delà des tests et des masques, l'adhésion de la population aux mesures décrétées par le gouvernement est un élément essentiel pour combattre une épidémie. Le docteur Rony Brauman soutient qu'on adhère à des programmes d'action, à des mesures autoritaires lorsqu'on a confiance dans la sagacité de ceux qui les énoncent. La confiance est un ingrédient immatériel mais essentiel pour obtenir des modifications de comportement, qui elles-mêmes sont les gages d'une lutte réussie contre l'épidémie. Le déconfinement est "une opération extrêmement complexe" a-t-il ajouté.