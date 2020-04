Dr Serge Hefez : "Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on nous dit sur les masques, sur les tests et donc sur ce qui va se passer après le 11 mai ?"

S'il y a une chose que cette pandémie nous apprend, c'est notre rapport au temps. Selon le Dr Serge Hefez, pour se stabiliser et vivre le présent, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Le fait de penser aux vacances d'été contribuerait donc à notre bien-être. En outre, même avec un déconfinement prévu le 11 mai, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Comment faire ? Est-ce important de retrouver une vie sociale ? Qu'en est-il de l'incertitude scientifique sur cette maladie ?