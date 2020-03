Dr Xavier Pothet : "Si vous avez un masque artisanal avec une paire de lunettes, vous évitez déjà pas mal de projections"

Le docteur Xavier Pothet estime que si on n'est pas malade, on n'a pas vocation à porter un masque. Cet objet sert à protéger notre entourage, et nous évite de projeter des particules sur les gens autour de nous. Les personnes sont légitimes à demander un masque seulement si elles sont malades. Si nous avons un masque artisanal, même s'il ne suit pas les normes françaises avec des critères de filtration bien définis, nous évitons déjà pas mal de projections.