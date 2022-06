Drame dans une crèche à Lyon : une puéricultrice avoue avoir empoisonné un bébé de 11 mois

Après deux jours de garde à vue, l'employée, soupçonnée d'avoir tué volontairement une petite fille de onze mois dans une crèche du IIIe arrondissement lyonnais, est passée aux aveux. Elle admet face aux enquêteurs avoir empoisonné le nourrisson. "Placée devant plusieurs éléments de l'enquête, cette dernière reconnaissait qu'excédée par les pleurs de l'enfant, elle l'avait aspergé puis lui avait fait ingérer un produit caustique" a affirmé Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon. Le parquet de Lyon privilégiait d'abord la piste accidentelle. Désormais, une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur mineure de quinze ans. "Il va avoir des auditions, une enquête de voisinage au niveau de la famille, du cercle familial, du cercle des amis. C'est-à-dire à tout ce qui touche l'environnement de la personne. C'est vraiment un travail de fourmi que les enquêteurs vont mettre en place", explique Alain Barberis, secrétaire départemental du Syndicat Alliance Police Naionale - Rhône. L'employé de la crèche mise en cause n'a pas d'antécédents judiciaires connus. Mais le parquet de Lyon demande son placement en détention provisoire. Et des expertises psychologiques et des perquisitions doivent maintenant avoir lieu. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Agi