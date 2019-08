Drame de Générac : enquête sur le crash d'un bombardier d'eau

Les causes du crash du bombardier survenu à Générac le 2 août restent encore inconnues, et deux enquêtes ont été ouvertes. Des enquêtes qui seront longues, car les avions Trackers ne sont pas équipés de boîte noire. Mis en service dans les années 80, la vétusté de ces appareils a déjà été mise en cause dans un rapport du Sénat en 2006, qui préconisait leur remplacement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.