Drive-in : des bénévoles organisent des séances de cinéma à Bordeaux

Quelques 200 véhicules se sont donné rendez-vous sur la place des Quinconces, à Bordeaux, pour renouer avec le cinéma en drive-in, une tradition née aux États-Unis dans les années 30. Face à un écran gonflable de quinze mètres, les spectateurs sont à leur aise : distanciation sociale respectée, petits plats confinés, pop-corn à l'arrière de la voiture et soif de nostalgie assouvi. Notons que ce festival organisé par des bénévoles va durer dix jours avant de partir sur les routes françaises.