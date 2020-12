"Drive piéton", un concept pour aller à la conquête des centre-villes

Dernièrement, nos habitudes de consommation ont été bouleversées. Face à cette situation, les supermarchés retournent à la conquête des centre-villes avec un nouveau concept. Celui-ci est destiné aux consommateurs qui n'ont pas de voiture : le "drive piéton". Il vous permettra très bientôt de récupérer vos commandes au coin de la rue. Faire ses courses en plein centre-ville, tout en profitant des prix de l'hypermarché, c'est ce qui a attiré François. Pratique et économique, ce concept séduit beaucoup en ces temps de Covid. En moyenne, on peut bénéficier de 20% de différence sur un panier récupéré sans oublier les avantages de ne pas devoir circuler en rayons. Dans un entrepôt de la banlieue lilloise qui approvisionne tous les hypermarchés du département, on découvre comment fonctionne le "drive piéton". Désormais, cet entrepôt prépare aussi les commandes du centre-ville sans investissement supplémentaire. Un concept qui plaît aux consommateurs et qui fait augmenter le nombre de drives. En effet, de 170, la grande distribution souhaite passer à 500 dès 2021.