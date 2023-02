Drogue au volant : la France est-elle assez sévère ?

Le troisième cause d'accidents mortels dans le pays sont les stupéfiants. Derrière eux, il y a la vitesse et l'alcool. Les conduites à risques se multiplient sur cette aire d'autoroute, mais personne ne pourra avouer ce genre de pratique. Teddy, lui, admet en être sorti. Il y a trois ans, après avoir fumé du cannabis, il prend la route et provoque un très grave accident. Son pronostic vital est engagé. Jamila, elle, ne peut plus marcher sans béquille. Elle a été fauchée par un conducteur qui avait fumé du cannabis alors qu'elle traversait un passage piéton. Elle a été pendant 22 jours dans le coma et a eu de graves problèmes neurologiques. Parler est pour elle une douleur. Elle ne peut pas rester seule, son mari et sa famille doivent toujours être à ses côtés. La famille attend depuis quatre ans un procès, suite à l'aboutissement d'un interminable parcours juridique. Depuis plus de 20 ans, l'avocate, Romy Collard-Lafond, défend des centaines de victimes d'accidents de la route, avec de plus en plus la drogue comme circonstance aggravante. TF1 | Reportage F.X. Ménage, R. Roiné