Drogue et explosifs : nés pour être douaniers !

Sans un chien, il faudrait des heures pour contrôler un chargement. En seulement quelques secondes, Irish, peut détecter la présence de stupéfiants. Tous les jours, des dizaines de milliers de véhicules empruntent le péage à la frontière franco-espagnol. Impossible de tout contrôler, pourtant, Irish ne va pas chômer, jusque dans la soute à bagages d'un bus. Pour son maître, Fabrice Latapie, maître-chien douanes à Hendaye, il n'y a pas de profil type, au moindre doute, il vérifie. Son chien, aussi entraîné à flairer l'encre des billets, peut aussi repérer l'argent liquide. Des choses, Irish en a trouvé en dix ans, plus de sept tonnes de drogues, de la cocaïne cachée dans une trappe de camion, de l'herbe au milieu des salades, du haschich, et aussi plus de 2.4 millions d'euros en billet. Pour ce palmarès, le labrador vient d'obtenir le titre de chien héros, avant de partir à la retraite. Il sera bientôt remplacé par le jeune Choupi, formé à l'école des douanes de la Rochelle. C'est un grand jour pour ces quatre douaniers, ils vont recevoir leurs chiots. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville