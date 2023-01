Drogue : la messagerie secrète fatale aux dealers

Leurs fortunes étaient illimitées. Ils étaient redoutés aussi bien par leurs ennemis jurés, que par leurs propres complices. Début novembre 2022, 49 trafiquants ont été arrêtés à travers le monde. Parmi eux, six barons de la drogue. Tous piégés par leurs téléphones portables. C'est ce logiciel qui a causé leurs chutes : Sky ECC. Pour environ, 2 000 euros par an, n'importe qui pouvait le télécharger. Des milliers de voyous se sont rués dessus. Il faut dire que le fabricant canadien promettait une discrétion absolue et des communications inviolables. D'après ce journaliste spécialisé, de nombreux trafiquants pensaient pouvoir y parler en toute impunité. L'an dernier, les policiers ont réussi à décrypter Sky ECC. Une opération complexe, digne d'un film d'espionnage. Il a fallu envoyer des dizaines de virus dans les serveurs informatiques, pour débloquer les communications encore cachées. Depuis, la police judiciaire française a mis la main sur un milliard de messages. Nous avons pu nous en procurer certains. Les quantités de drogues y évoquées sont souvent déroutantes. Policiers et magistrats se disent notamment effarés par l'ultra violence des rois de la drogue. Les enquêteurs se disent aussi souvent sidérés par la puissance financière de ces nouveaux narco-trafiquants. TF1 | Reportage G. Brenier, Le Goïc, A. Tocny