Saisie d'un "narco sous-marin" géant : l'imagination sans limite des trafiquants de drogue

Les policiers colombiens n'avaient jamais vu un tel navire : 30 mètres de long, trois mètres de large, plus gros qu’un chalutier, plein à ras bord de cocaïne. Au total, trois tonnes de cette substance sont emballées dans des centaines de paquets, prêts à être livrés. Un butin historique estimé à 94 millions d’euros. Le bateau naviguait au ras de l’eau, si bas que sa coque se confondait avec les vagues. Capable d’effectuer de très longues distances et ingénieux, il a pourtant été fabriqué de façon artisanale dans la jungle colombienne. Des embarcations clandestines qui sont toujours plus inventives et toujours plus difficiles à intercepter. En pleine mer à toute vitesse, ces garde-côtes américains tentent d'arrêter un narco sous-marin au large du Pacifique. 18 tonnes de drogue à son bord. Encore plus difficilement détectable, un drone sous-marin saisi par la police espagnole, il y a quelques mois dans le détroit de Gibraltar. L’appareil peut transporter jusqu’à 200 kg de drogue. Sous l'eau ou dans les airs, sur ces images, un narco hélicoptère vole de nuit, lumière éteinte pour passer inaperçu. Capturé par la police espagnole, l’engin transportait 200 kilos de stupéfiant. La cocaïne devait ensuite être acheminée jusqu’en France. TF1 | Reportage E. Despatureaux, F. Fernandez