Drogues de synthèse : comment endiguer le phénomène ?

En quelques clics, nous sommes tombés sur ce site qui vend des drogues de synthèse. La liste des produits, le prix au gramme, carte de réduction, stocks, certains produits sont même notés : un supermarché totalement illégal, le tout livré par courrier. Qui fabrique ? Qui distribue ces drogues parfois très aguicheuses visuellement ? Notre enquête démarre au centre de dédouanement postal de l’aéroport Charles de Gaulle. Chaque année, 125 millions de lettres et paquets sont traités par ce service douanier. et il effectue des saisies tous les jours. Les destinataires encourent jusqu’à dix ans de prison, les produits circulant étant de plus en plus nocifs. Parfois, les saisies concernent de très grosses quantités. Qui est derrière ce trafic en Europe ? Le trafic des drogues de synthèse est un phénomène en croissance. Les produits sont majoritairement fabriqués dans l’Union européenne. Les trafiquants sont de plus en plus organisés et professionnalisés. Parfois, ils font appel à des experts chimistes pour revoir la composition des produits et contourner ainsi la législation anti-drogue, car tant qu’un produit n’est pas répertorié, il n’est pas interdit. Un laboratoire très particulier est capable de trouver en un temps record les nouvelles molécules mises sur le marché par les trafiquants de drogues de synthèse. Bien que la consommation de drogues de synthèse reste marginale en France, chez les jeunes, elle a doublé en l’espace de quatre ans. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta