Droit à l'avortement révoqué : un pays sous le choc

C'est une foule qui oscille entre tristesse, colère, et même rage. Dès l'annonce, des centaines d'Américains se sont précipités vers la Cour suprême à Washington. La décision n'abolit pas à proprement parler l'avortement, mais elle laisse chaque État libre de décider. Or, treize d'entre eux ont pris des décisions pour interdire l'avortement sur leurs sols dans le mois à venir. Il y a une foule diverse avec des étudiantes de 19 ans, des femmes qui ont connu la situation avant 1973, et même des prêtres. Devant une Cour suprême barricadée, mais sans tensions, quelques militants anti-avortements viennent pour saluer la décision. Seulement 13% des Américains se disaient favorables à une interdiction totale de l'avortement. Alors dans tout le pays, ils sont allés hurler leur mécontentement de New York à Los Angeles, et de Boston à San Francisco. Devant la Cour suprême à Washington, même en plein milieu de la nuit, même s'ils sont moins nombreux que dans la journée, des manifestants continuent de se mobiliser. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard