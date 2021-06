Droits LGBT : la Hongrie d’Orban au ban de l’Europe

Le Premier ministre hongrois seul, tandis que les autres participants lui tournent le dos. C'est le résumé en une seule image des tensions jeudi soir dans le huis clôt du Conseil européen. Au cœur des tensions, une loi controversée votée il y a dix jours en Hongrie, avec elle l'interdiction de parler d'homosexualité aux mineurs à la télévision par exemple ou dans les publicités. Une mesure clairement homophobe selon les participants, à commencer par le Premier ministre luxembourgeois, lui-même homosexuel. Quant à Emmanuel Macron, il fait part de son incompréhension. Face aux critiques, Viktor Orban apparaît isolé. Seule la Pologne et la Slovénie lui apportent leur soutien. Le Premier ministre hongrois lui récuse toute homophobie, tant face à ses adversaires que devant les caméras. Un bras de fer loin d'être inédit entre Bruxelles et d'anciens pays du bloc de l'Est. Il y a eu le droit d'asile en Hongrie par exemple en 2020 ou encore la réforme de la justice en Pologne, avec à chaque fois des demandes de sanction. La suite dans le reportage ci-dessus.