Drone : du foot en apesanteur

Ils sont parmi les meilleurs pilotes de drone de France. Denis est instructeur de drone dans l'armée, Richard conçoit lui-même ses machines. Tous les deux sont passionnés d'aéromodélisme et forment l'équipe de France de Drone soccer. Inspiré du football, ce sport originaire d'Asie, est très populaire en Corée du Sud. L'objectif est de conduire son drone buteur à travers un anneau, à trois mètres du sol, tout en contrant les attaques de l'équipe adverse. Comme l'expliquent Fabrice Revelard et Denis Corgiat, membres de l'équipe de France de Drone soccer. Il y a trois manches de trois minutes entrecoupées d'un temps mort pour réparer les dégâts, comme la perte des hélices par exemple. Et pour rendre les drones encore plus résistants, l'équipe conçoit elle-même des améliorations techniques dans son atelier. Richard Barbarin est le seul concepteur français de drone soccer. Se faire livrer des pièces de Corée du Sud est maintenant devenu de plus en plus difficile. Il les fabrique donc par impression 3D. Ces détails pourront faire la différence pendant la compétition. Dans quelques jours, les cinq joueurs français se rendront à Séoul pour affronter les meilleurs pilotes du monde. Ils ont un sacré challenge à remporter contre les Japonais et les Sud-Coréens. Cette discipline continue de se développer en France avec des modèles faciles à piloter. Une fédération française doit être créée à la rentrée prochaine. TF1 | Reportage E. Vinzent, N. Chiesa, T. Gathy